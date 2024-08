Arnaldi-Etcheverry oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Matteose la vedrà contro Tomasnel primo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. C’è grande attesa per rivedere in campo il tennista sanremese, fresco di semifinale a Montreal e debutto in top 30. Sicuramente non sarà facile ripartire aviste le fatiche, ma c’è anche da considerare che sta esprimendo un ottimo livello di tennis e l’avversario di primo turno è alla portata. Si tratta infatti dell’argentino, che non è affatto uno specialista del veloce tanto che partirà sfavorito secondo i bookies. Il sudamericano ha però vinto l’unico precedente, seppur di poca importanza visto che risale al 2021 in un Challenger sul rosso.