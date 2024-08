Andrea Costa Sanguinetti il leader morale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Una settimana ancora di relax e poi in casasi comincerà a fare sul serio. Con il raduno fissato lunedì e il via agli allenamenti già da martedì (prime due settimane dedicate al doppio lavoro, atletico e di pallacanestro), si chiudono le vacanze e anche sul campo prenderà il via la stagione. Dopo una ripartenza a livello societario che non appariva scontata fino a qualche mese fa, la squadra è stata assemblata in queste settimane dal nuovo tecnico Matteo Angori e dal duo dirigenziale Sofia Conti-Christian Pavani.