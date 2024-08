Vuelle Ahmad è carico | titolo e mvp in Canada

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Arriverà in cittàa palla Khalil. La guardia scelta da Pino Sacripanti ha appena alzato il cielo ildella Lega canadese e pure il premio di mvp, dopo aver deciso con una giocata fulminea la finale che ha consegnato il trofeo ai Niagara River Lions per la prima volta nella loro storia. Li aveva già trascinati alle Final four con un alley-hoop in cui era volato in cielo per convertire il canestro decisivo, domenica sera ha messo il sigillo alla sua fantastica stagione estiva segnando in entrata i due punti che hanno chiuso la partita, per 97-95, contro la formazione di Vancouver.