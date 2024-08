Trapano gli trancia il braccio | emigrante ricoverato d’urgenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente per un 65enne di Lacedonia che si è tagliato mentre montava un condizionatore. Dopo i primi soccorsi il ricoveroin eliambulanza all’ospedale “Moscati” Stava fissando al muro un condizionatore quando lo strumento utilizzato, probabilmente un, lo ha inavvertitamente colpito recidendogli l’avamsinistro. Immediata l’allerta lanciata dai familiari dell’uomo, 65 anni, originario altirpino ma trapiantato in Svizzera. Dal presidio Psaut 118 di Bisaccia l’ambulanza è intervenuta a Lacedonia per prestare le prime cure del caso, mentre da Pontecagnano è poi giunta l’eliambulanza per il trasferimentodisposto dopo che l’uomo è stato stabilizzato. Polizia Municipale e volontari hanno prestato assistenza nella circostanza.