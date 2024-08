Torna la corsa in montagna Mezzoldo-Cà San Marco | 7 chilometri lungo la via Priula

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024). Giunge alla sua 49esima edizione la storicain-Cà San, organizzata dal Gruppo Sportivo Orobie e dal Gruppo Alpini diin programma il 16 agosto. Anche quest’anno la competizione sarà nuovamente dedicata alla memoria di Raimondo Balicco. L’evento in questa occasione sarà anche valido come campionato sezionale bergamasco per alpini ed amici degli alpini tesserati per le sezioni della provincia di Bergamo. PERCORSO Come di consueto la gara si svolgerà con partenza dal centro di(BG), proprio di fronte all’antica dogana veneta. Risalirà le pendici del versante bergamasco del Passo San, percorrendo la storica Via(risalente alla fine del ‘500), per concludersi alla Casa Cantoniera, poco sotto al Passo. Gli atleti affronteranno 7,2km e 950m di dislivello positivo.