Stecca 40 anni di gloria

(Di martedì 13 agosto 2024) Quale momento migliore per parlare di “oro olimpico” se non in concomitanza della conclusione delle Olimpiadi 2024? Esattamente 40fa, infatti, il santarcangiolese Maurizioa 21conquistava l’oro olimpico nei pesi Gallo, in occasione delle XXIII Olimpiadi svolte a Los Angeles. Nello stesso anno, il fratello maggiore Loris, a 23, diventava campione del mondo di boxe nei pesi Supergallo Wba (World Boxing Association), Mantenne la corona dal 22 febbraio al 26 maggio 1984, traguardo che lo ha reso il più giovane pugile italiano a conquistare tale titolo. Ma i riconoscimenti non finiscono qua. Maurizioè stato anche campione del mondo Wbo (World Boxing Organization) dei pesi piuma – dal 28 gennaio 1989 all’11 novembre 1989 e dal 26 gennaio 1991 al 16 maggio 1992 –, campione europeo e campione italiano.