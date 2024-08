Stasera il 2 Trofeo Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 13 agosto 2024) A poco più di un anno dalla sua morte, questa sera va in scena allo stadio San Siro di Milano la seconda edizione del, partita di calcio amichevole tre le due squadre del cuore del Cavaliere: il Milan e il Monza.2024 in diretta su Canale 5. Ospite Fausto Leali con il vincitore di Io Canto Family La diretta su Canale 5 scatterà alle 20.30, appena terminato il TG5, con Monica Bertini a condurre la serata e Riccardo Trevisani e Massimo Paganin in postazione di telecronaca per raccontare il match tra il Milan e il Monza, entrambi con nuovi allenatori: rispettivamente, Paulo Fonseca e Alessandro Nesta. Inviati sul campo Monica Vanali e Claudio Raimondi.