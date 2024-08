Sky 2024 2025 | quanto costa abbonarsi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 13 agosto 2024) Con la partenza della Serie A sabato 17 agosto, scatta ufficialmente la stagionedi Sky, che continuerà a trasmettere 3 partite ad ogni giornata di campionato, con la possibilità di garantire durante l’annata 30 match di cartello. E poi la nuova Champions League, gli altri eventi sportivi e il palinsesto dedicato a show, serie, film e documentari. La corsa agli abbonati è dunque entrata nel vivo: maoggi a Sky? Ecco le offerte disponibili, in base ai propri gusti televisivi, che hanno tutte un costo di attivazione di 19 euro. Sono valide anche per chi è già cliente Sky. Offerte Sky per Calcio e Sport Sky TV + Sky Calcio A 14,90 euro al mese per 18 mesi.