Scontro alla rotonda fra moto e auto Ferito centauro

(Di martedì 13 agosto 2024) Unciclista è rimastoieri mattina, verso le 10.30, in un incidente avvenuto a Scandiano, in via Brolo Sotto, all’interno della rotatoria nei pressi dello svincolo con via Aldo Moro. Si è verificato unotra unae un’guidata da un cinquantasettenne di Casalgrande. È stato soccorso il, un uomo di settantasette anni di Scandiano, portato all’ospedale di Scandiano in condizioni di media gravità. Sul posto, oltre agli operatori inviati dal 118, è intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per eseguire i rilievi.