rabbit r1 il Compagno tascabile AI per i consumatori espande la disponibilità nel Regno Unito e nell' Unione europea

(Di martedì 13 agosto 2024) I nuovi ordini r1 a livello globale vengono ora spediti entro tre giorni lavorativi SANTA MONICA, Calif. , 13 agosto 2024 /PRNewswire/Oggi, la startup di intelligenza artificialeinc. ha annunciato che r1, un dispositivo AI nativo unico nel suo genere che fornisce un facile accesso ai modelli AI di consumo più avanzati del settore, è ora disponibile in tutta l'e nelha inoltre annunciato che tutti i nuovi ordini di r1 a livello globale saranno spediti entro tre giorni lavorativi. r1 è il primo prodotto hardware die ha fatto scalpore nel settore dell'elettronica di consumo come il dispositivo AI nativo più venduto e utilizzato fino ad oggi, con oltre 100.000 dispositivi venduti. Un terzo dei dispositivi r1 venduti fino ad oggi è stato acquistato in Europa.