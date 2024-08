Quanto incassano gli atleti dopo Parigi | l’Italia deve pagare 9 milioni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Per ogni medaglia ci sono dei premi economici Terminate le Olimpiadi di2024 è tempo di bilanci ma anche di tirare le somme. I medaglisti azzurri, infatti, in base al colore della loro medaglia verranno ricompensati con una cifra in denaro. Si parla di 180.000 euro per l’oro, 90mila per l’argento e 45mila per il bronzo. Gli azzurri hanno portato a casa, come era successo a Tokyo, 40 medaglie. Nello specifico, 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi. Inoltre, negli eventi di squadra o gare in cui si era in 2 o tre persone, il compenso non è diviso ma a ognuno è data la cifra pattuita. Secondospiega così Eurosport, in totale i vertici sportivi italiani del Coni dovranno versare oltre 9di euro.