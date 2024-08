Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Lotta serrata con Arnaldi a Cincinnati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Esordio vincente, nell’Masters 1000 di, per Flavio, che ha battuto lo statunitense Tommy Paul nei trentaduesimi, conquistando così 50 punti nel: l’azzurro, che nell’ultimo aggiornamento era 31° a quota 1348, ha confermato il proprio piazzamento ma si è portato a 1368. Davanti a lui c’è un altro azzurro, che farà domani il proprio esordio a: si tratta di Matteo, al momento 30° in classifica a quota 1485. Lo scorso anno nessuno dei due giocò il tabellone principale di, quindi saranno altri i tornei a far posto al Masters 1000 statunitense nella loro classifica.