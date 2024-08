Putin i piani segreti per attaccare l’Europa | l’addestramento con i missili

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024) La recente scoperta di filerivelati dal Financial Times getta luce suinquietanti elaborati dalla marina russa. Secondo questi documenti, in un ipotetico conflitto con la NATO, Mosca sarebbe pronta a colpire connucleari siti profondamente all’interno del. Tra i possibili obiettivi figurano località come la costa occidentale della Francia e Barrow-in-Furness nel Regno Unito, dimostrando una strategia che va ben oltre i confini immediati dell’Alleanza. I file, circa una trentina, sono stati condivisi con il quotidiano britannico da fonti occidentali e descrivonodettagliati che includono un’invasione su larga scala dell’Ucraina, con la possibilità di un confronto diretto con la NATO.