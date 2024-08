Omicidio di Sharon Verzeni il fidanzato Sergio Ruocco sentito dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024), compagno della baristauccisa a 33 anni nella notte tra il 29 e il 30 luglio, è stato ascoltato per oltre due ore dai. L’uomo è stato convocato al comando provinciale deidi Bergamo. Stando a quanto trapelato, sarebbe stato accompagnato dal padre e sarebbe statocome persona informata dei fatti.Leggi anche: Occlusione intestinale scambiata per banale indigestione: Francesca muore in vacanza col maritoera statodainelle ore immediatamente successive all’uccisione di: i sospetti degli inquirenti si erano infatti inizialmente concentrati proprio su di lui, come da prassi in questi casi, ma il suo alibi era stato confermato dalle telecamere dei vicini di casa: al momento del delitto, sarebbe rimasto a casa, nel letto.