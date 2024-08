Nonna Silvi la cuoca-influencer a 83 anni vola dall’altra parte del mondo | In valigia olio e pomarola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Castelfiorentino (Firenze), 13 agosto 2024 – In cucina i fornelli sono accesi. Non si ferma neppure alla vigilia di Ferragosto. C’è da bollire la; ma i condizionatori sono al massimo per resistere al caldo. “In vacanza? No no. Da vecchi si sta bene a casa. O a lavorare. Io parto la mattina, vado al forno e torno a pranzo, Ma alle 16,30 non rientro, è troppo afoso. Ho l’appuntamento con le mie sorelle, partita di scala 40. Siamo in tre, sa. E io, la più anziana”. E’ instancabile,. Cresciuta a pane e sacrifici, con un passato da stiratrice e un presente dacon un seguito pazzesco (le sue ricette sono apprezzate da 3,3 milioni di follower su Instagram e 1,6 su TikTok), Silvana Bini non perde l'entusiasmo.