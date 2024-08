Modena al ’Druso’ come in Coppa Solo per Gerli c’è l’ipotesi recupero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilche ha sfiorato l’impresa a Napoli inpotrebbe assomigliare in larga parte a quello che debutterà sabato a Bolzano col Sudtirol in campionato. La conferma, con sette giorni di anticipo, l’ha data lo stesso mister Pier Paolo Bisoli, che nei commenti del dopo gara del ’Maradona’ ha toccato il tema degli infortunati. "Non so chi si possa unire al gruppo, l’unico forse che può darci una mano sarà" ha spiegato confermando quanto già aveva detto nella conferenza pre gara. Il regista è fermo dall’infortunio al tendine d’Achille del 1° aprile, per cui è stato operato dieci giorni dopo, perdendo il finale di stagione scorsa.