Maxi sequestro di giocattoli Nei guai un ambulante

(Di martedì 13 agosto 2024) La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 3.700 prodotti fra, articoli di bigiotteria ed elettronica a un venditoredi origine egiziana che è stato poi sanzionato dagli agenti. "Nel dettaglio –spiega la Finanza in una nota – si tratta di 2.000 prodotti di elettronica e bigiotteria varia, venduti in occasione del mercato settimanale che si svolge a Imola e di oltre 1.700(peluche, pennarelli, girandole) esposti invece sui banchetti al mercato settimanale di Budrio. Gli articoli erano messi in vendita – continuano le Fiamme Gialle – senza il marchio obbligatorio CE o con marchio CE non conforme. Altri erano privi delle informazioni in lingua italiana al consumatore, delle istruzioni per l’uso e delle altre necessarie informazioni identificative dell’importatore".