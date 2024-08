Lazio Nuno Tavares | Sto meglio tornerò al più presto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Il neo acquisto della, si presenta ufficialmente durante la conferenza stampa dei nuovi acquisti del club biancoceleste: “Ho avuto diverse esperienze nella mia carriera. La migliore è stata al Marsiglia dove lottavo per vincere; al Nottingham invece era diverso, lottavo per la salvezza. Ho imparato a gestire gli alti e bassi in diverse squadre, questo mi ha cambiato tanto a livello mentale. Guendouzi è stato una delle figure più importanti per farmi arrivare alla. Ci ho parlato tre volte e mi ha convinto che fosse una buona opportunità venire qui. E’ un grande club, che lotta per essere ai piani più alti del campionato e per vincere trofei. Sicuramente come tutti i giocatori devo lavorare per mantenere la mia posizione. Voglio giocare il più possibile ma soprattutto voglio giocare per vincere trofei”.