La Promessa anticipazioni | Jana sposa Abel? Cosa succede

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 13 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 13 Agosto 2024 12:15 pm by Redazione Alla finesino ne La? Lespagnole rivelanoaccade tra loro, mentre i sentimenti di lei per Manuel non si spengono mai. Nel frattempo, però, la Exposito continua a essere corteggiata dal medico. Quest’ultimo sa cheè follemente innamorata di Manuel, che non hato Jimena per amore. Dopo aver trascorso delle giornata al mare con lui, la Exposito non se la sente più di illuderee così tenta di lasciarla. A quest’ultimo racconta di non riuscire a smettere di amare una persona del passato. Ma ecco chenon si ferma.