La prima della Cuoio | Siamo contenti

(Di martedì 13 agosto 2024) Laamichevole ad appena sei giorni dall’iniziopreparazione, e soprattutto giocata a quasi 41 gradi di Montevarchi, non era certo la prova del nove per i ventiseipelli allenati da Francesco D’Addario. Ma è stata, comunque, una buona indicazione per il tecnico e la dirigenza biancorossa in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Contro l’Aquila Montevarchi, compagine di serie D, laha perso 3-1, ha subito per gran parte dei tre spezzoni di gara il possesso palla dei locali, ma ha messo in evidenza buone trame soprattutto nelle azioni di rimessa e già una buona impostazione a centrocampo e in attacco. La difesa, maggiormente messa sotto pressione, ha bisogno più degli altri reparti di oliare i meccanismi, ma è normalissimo a questo puntopreparazione.