Il ‘calciomercato’ politico Miccichè lascia Forza Italia Gubitosa nega l’addio al M5s L’ombra di Renzi sul Pd

(Di martedì 13 agosto 2024)ha contribuito a fondarla con Silvio Berlusconi, come ama ricordare. Anche se già una volta hato il Pdl nel 2010 per candidarsi due anni dopo alla presidenza della Regione. Proprio con Raffaele Lombardo, che oggi lo accoglie. Gianfrancoannuncia il suo addio al partito anche se, dice all’AdnKronos, "quando in ospedale mi tirano il sangue, esce azzurro, non rosso".perché "la FI concepita in Sicilia da Berlusconi non esiste più. Non c’è più traccia di quel partito liberale che per anni ha portato avanti i veri valori democratici", come dice nel comunicato in cui aderisce al Movimento per l’Autonomia. All’epoca la candidatura diportò a una spaccatura nel centrodestra che favorì la vittoria di Rosario Crocetta alle regionali, mentre lui arrivò ultimo, superato persino dal grillino Cancelleri.