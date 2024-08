Grecia in fiamme in arrivo due canadair dall' Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Tramite il Dipartimento della Protezione Civile l'ha inviato indueCL415 del Corpo nazionale e di un contingente di 32 vigili del fuoco per fronteggiare i vasti incendi che stanno interessando in questi giorni alcune aree del Paese. I velivoli, decollati stamattina'aeroporto di Ciampino e diretti all'aeroporto di Elefsis per operare nella regione dell'Attica, sono stati attivati nell'ambito del meccanismo europeo di protezione civile come risorse rescEU-IT: il sistema prevede infatti che due deidislocati sul territoriono possano essere inviati all'estero in caso di necessità, secondo un criterio di assistenza reciproca. In altri casi, infatti, sono arrivati in supporto all'velivoli antincendio da altri paesi europei.