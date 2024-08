Ginnastica ritmica chiesta l' archiviazione del caso di Emanuela Maccarani

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 13 agosto 2024) La Procura di Monza ha presentato al Gip la ridiper ildella direttrice tecnica della nazionale di. L'ex ginnasta e allenatrice era stata accusata di abusi psicologici sulle Farfalle, in particolare di "metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l'insorgere di disturbi alimentari e psicologici". Oltre a quella dell'allenatrice, è stata emessa una ridianche per la sua assistente Olga Tishina, indagata - così come l'ex ginnasta - per abusi psicologici su alcune atlete.