FTX | risarcimento record chiude uno dei maggiori scandali finanziari

(Di martedì 13 agosto 2024)storico per mettere la parola fine ad una dellefrodie negli Stati uniti. FTX, piattaforma di criptovalute andata in bancarotta nel 2022, dovrà versare 12,7 miliardi di dollari (circa 11,6 miliardi di euro) per compensare le perdite subite da clienti e creditori. Lo ha stabilito un tribunale di New York. Una sentenza senza precedenti nel settore delle criptovalute e un verdetto cheil cripto scandalo, uno dei capitoli più bui nella storiaa americana, legato al fondatore e Ceo di FTX, Sam Bankman-Fried, condannato la scorsa primavera a 25 anni di carcere per frode. Quando due anni fa la piattaforma è implosa in sette giorni e ha bruciato 17 miliardi di dollari. Il più grave campanello di allarme del mercato criptodegli ultimi 20 anni.