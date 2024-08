Disneyland Paris una Land dedicata a ‘Il Re Leone’ nel 2026 | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 13 agosto 2024) Dalla convention D23: The Ultimate Disney Fan Event – svoltasi ad Anaheim in California dal 9 all’11 agosto 2024 – arrivanoanche su. La più attesa è quella riguardante la realizzazione di una nuovaispirata a Il Re Leone, che verrà costruita dopo l’apertura prevista neldi World of Frozen a Disney Adventure World. A partire da gennaio 2025, gli ospiti potranno inoltre assistere ad un nuovo spettacolo notturno chele sere illuminerà il Castello della Bella Addormentata. Infine nei prossimi anni arriverà un innovativo spettacolo serale che si svolgerà ad Adventure Bay, il lago centrale del Parco Disney Adventure World.