D’Alterio commissario straordinario nazionale per brucellosi bovina

Nicolaè stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministriper la, bufalina, ovina e caprina e per la tubercolosie bufalina. Lo rende noto il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, con delega alla sanità animale e all'igiene e sicurezza degli alimenti, augurandogli "buon lavoro". "Sono certo – ha detto Gemmato – che la sua competenza, consolidata anche grazie all'esperienza come Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, consentirà di completare il processo di eradicazione di queste zoonosi nelle aree non indenni del territorioe di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti locali, operando in rete con i servizi veterinari e in raccordo con tutti gli attori della filiera".