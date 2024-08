Cosa nostra ha investito in Brasile | arresti e sequestri per 50 milioni tra il Sud America e la Svizzera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)avevain. Lo ha scoperto la procura di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia, collaborando col secondo tribunale federale del Rio Grande Do Norte. È a Natal, in Sud, che i finanzieri del comando provinciale di Palermo e la polizia federale brasiliana hanno arrestato Giuseppe Bruno, un imprenditore originario di Bagheria, in Sicilia. Dal 2016 si era trasferito in Sudper seguire alcuni investimenti immobiliari, che – secondo le accuse – portava avanti per conto di Giuseppe Calvaruso, reggente del mandamento mafioso di Pagliarelli. Gli investigatori hanno sequestrato circa 50di euro, tra beni mobili e immobili riconducibili a 17 soggetti, tutti indagati, e a 12 società operanti nel settore immobiliare, edile e ristorativo. Perquisizioni sono state fatte in diverse regioni italiane, ine in