Confesercenti a Ferragosto 16 milioni di pernottamenti in Toscana

(Di martedì 13 agosto 2024) Firenze, 13 agosto 2024 - In, per il ponte di, sono previsti oltre 1,6di: prenotato il 91% della disponibilità ricettiva online. È quanto emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici per Assoturismo-, che fa riferimento al periodo di quattro notti, tra il 14 e il 18 agosto. I tassi di occupazione, riporta l'associazione, sono al di sopra della media e in leggera crescita rispetto al 2023 sono stati rilevati per le aree della costa (96%). Per le località di montagna la saturazione è del 95%. Stabile, ma comunque positivo, il dato delle prenotazioni registrato per le aree rurali e di collina che spinge l'occupazione al 93%. Per le località termali è stata rilevata una saturazione dell'82%, in calo di circa 2 punti.