Carrozze a cavallo con 40 gradi | vergogna inaccettabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Luglio 2024 in Toscana è stato il quarto più caldo dal 1955, agosto è iniziato con temperature ancora più calde e secondo le stime del Consorzio LaMMA nel fine settimana sarà ancora peggio. In questo contesto climatico sempre più preoccupante, a soffrire questo caldo anomalo non sono solamente le persone, ma anche i cavalli che continuano a lavorare e a portare turisti sulleanche nelle ore più torride di questa estate da record, denunciano i consiglieri comunali Enrico Bruni e Luigi Sofia. "All’ultimo consiglio comunale avevamo portato con un odg la richiesta a sindaco e giunta di procedere alla riconversione delle licenze dei vetturini e alla dismissione dellaa traino animale, come fatto in città come Palermo e Roma – afferma Bruni.