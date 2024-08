Calano gli sbarchi nel Mediterraneo Migranti i dati di Frontex

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 13 agosto 2024) Sono in calo gli arrivi diirregolari in Europa: secondo gli ultimiforniti da, l'agenzia Ue delle frontiere esterne, in generale il numero di chi ha attraversato illegalmente i confini è sceso del 36% nei primi 7 mesi dell'anno. I maggiori cali si sono registrati sulle rotte dei Balcani occidentali (-75%) e delcentrale (-64%).ha anche registrato, a parziale contrasto dei cali di arrivi sulle frontiere dei Balcani e delcentrale, un aumento di chi arriva sulla frontiera terrestre orientale (+195%) e dalla rotta dell'Africa occidentale (+154%). Le prime tre nazionalità deigiunti in Europa quest'anno sono Siria, Mali e Afghanistan. Nonostante la diminuzione, la rotta delcentrale rimane quella più attiva verso l'Unione Europea con 32.200giunti principalmente sulle coste italiane.