Caduta dal quarto piano per il condizionatore si indaga per tentato omicidio | i sospetti sul compagno Le strane chiamate di lei al 112

(Di martedì 13 agosto 2024) È perche la procura di Milano ha intenzione dire sul caso di Ana Paula R.S.C., la donna di 33 anni precipitata daldi un palazzo a Rozzano, nel Milanese. Nel registro degliti rischia di essere iscritto ildella 33enne, Franklin Joel O.B., l’unico presente nella notte tra domenica e lunedì scorso, quando la donna èalle 3.30. Era stato il 28enne ecuadoriano a dare l’allarme, spiegando che la compagna eraperché voleva sistemare il. Un atto dovuto per procedere con gli accertamenti del caso. Il ricovero in codice rosso La 33enne si trova ancora ricoverata all’ospedale Humanitas in prognosi riservata. Come riporta Repubblica, la donna era stata trovata priva di sensi in una pozza di sangue, accanto alle auto parcheggiate. Ricoverata in codice rosso, era stata intubata.