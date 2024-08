Braian Romero il giocatore che ha difeso gli avversari aggrediti dai loro stessi tifosi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) In mezzo alla cultura del “qualunque costo” e del “stasera dobbiamo vincere” – scrive testualmente la Nacion – va raccontato il gesto, sbalorditivo, di, attaccante del Vélez, campionato argentino. Il Vélez stava battendo per 1-0 il Banfield, in trasferta. Dalle tribune di casa, al 33? del primo tempo, mentre il portiere Sanguinetti veniva trattato a terra, idel Banfield (che, va detto, non attraversa un gran momento) hanno sommerso di insulti tutti icalciatori. Eè scattato: si è erto davanti agli spalti, e ha cominciato ad urlare indicato aii suoi: “Incoraggiateli, sono i vostri giocatori, difendono la vostra maglia!”. Nemmeno un gesto offensivo, piuttosto un tentativo straniante di istigare ia tifare per igiocatori, e non contro.