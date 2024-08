A Ferragosto musei civici e piscine aperte a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

Ferragosto a Firenze, 13 agosto 2024 - A Ferragosto gli uffici comunali saranno aperti così come le biblioteche. Il Comune di Firenze mette in campo un pacchetto di possibilità per fiorentini e visitatori che trascorreranno in città il 15 agosto. La polizia municipale, per l'occasione, ha predisposto anche un servizio rinforzato per la sicurezza di fiorentini e turisti con un incremento di sei pattuglie in servizio straordinario. Per quanto riguarda i musei civici, Palazzo Vecchio sarà aperto dalle ore 9 alle 14, mentre il complesso di Santa Maria Novella dalle ore 13 alle 17: entrambi saranno visitabili gratuitamente così come il Forte di Belvedere, dalle 10 alle 20. Nel week end di Ferragosto (venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto) sarà possibile visitare tutti i musei civici, compreso Museo Novecento, Museo Stefano Bardini e Cappella Brancacci.