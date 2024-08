VIDEO In fiamme 700 ettari di bosco ‘chiara regia incendiaria’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “C’è unaincendiaria” all’origine dei roghi che da venerdì scorso hanno distrutto 700dinel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino. Non ha dubbi Marcello Zecchino, il sindaco del piccolo comune montano al confine con la provincia di Foggia, che tra le lacrime si scaglia contro i piromani. “I roghi sono stati appiccati in zone impervie, quasi impenetrabili ed è chiara la mano dell’uomo: siano maledetti”. Tre giorni dopo gli incendi sono stati domati grazie all’impiego di tre elicotteri e decine di uomini tra vigili del fuoco, Protezione Civile, Comunità Montana, volontari e carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. Le ore più critiche nella giornata di sabato quando lesi sono avvicinate ad abitazioni rurali e aziende agricole.