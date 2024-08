Tre Comuni sposano le biciclette | arriva Bike Hospitality

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pioraco, Fiuminata e Sefro hanno aderito al progetto "" in collaborazione tra la Federazione ciclistica italiana e Maitour, per promuovere l’uso della bicicletta. Saranno coinvolti anche i privati, interessati all’utilizzo di questo mezzo per la mobilità quotidiana e per la promozione turistica. I soggetti coinvolti saranno quindi qualificati dalla Fci come "" con il logo della Federazione, e inseriti in tutte le attività di promozione. Presenti alla firma del progetto, l’altro giorno, i sindaci Matteo Cicconi, Vincenzo Felicioli e Pietro Tapanelli, per il comitato regionale Marche della Fci il presidente Lino Secchi e il componente della commissione Carlo Pasqualini, e per il gruppo ciclistico Alta Valle del Potenza il presidente Roberto Giuli.