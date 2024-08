Stesso ruolo nuovo look | Daniel Craig stravolge il suo aspetto per Knives Out 3

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 agosto 2024) In quanto a misteripossiede un curriculum senza pari. L’addio all’iconicodi James Bond sancito da No Time To Die ha mandato in frantumi il cuore dei devoti spettatori, ed ora ad appassionarli è un’altra saga: quando, nel 2019, Benoit Blanc – il burbero investigatore privato a cui l’attore presta il volto – è apparso per la prima volta sul piccolo schermo con il debutto diOut davvero nessuno avrebbe potuto immaginare che, a distanza di cinque anni, il terzo capitolo sarebbe stato tanto atteso. Le riprese di Wake Up Dead Man: aOut Mistery (questo il nome del sequel) sono appena iniziate, perciò sapere cosa ci riservi esattamente la trama è impossibile. Un altro giallo, però, aleggia attorno al protagonista della pellicola:ha sfoggiato a Parigi un del tuttoinedito, tanto che molti lo hanno riconosciuto a stento.