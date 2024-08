Sport Festival in ricordo di Bilal Roy Mattia e Francesco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiApertura col botto per la quinta edizione dello ‘Sturno’, manifestazione giunta alla quinta edizione con il motto evocativo “L’Irpinia si mette in gioco”, ed organizzata da Agapecon il patrocinio di numerosi enti. Per quattro giorni, il comune ufitano si trasforma in una cittadella dello, offrendo un programma ricco di eventi che spaziano tra campioni, talk show, solidarietà, musica e gastronomia. Unquest’anno dedicato alla mamoria di quattro giovanissimi che ci hanno lasciato troppo presto:Boussadra, Roy Ciampa,Ciminera eDi Chiara, i quattro amici che nella notte hanno perso la vita a causa di un tragico incidente stradale al passo di Mirabella.