Scandalo Social | Influencer Milionaria Chiede Soldi Ai Fan!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Eleonora Rocchini scatena polemichendo aiuto economico ai fan per operare il suo cane malato. Un caso che solleva questioni etiche sul ruolo degli. L’Eleonora Rocchini si trova al centro di una tempesta mediatica che ha scosso il mondo dei. La ex protagonista di Uomini e Donne ha recentemente lanciato un appello che ha fatto sollevare più di un sopracciglio tra i suoi numerosi follower. Il motivo? Una richiesta di aiuto economico per salvare il suo amato cane, colpito da una grave malattia. La notizia si è diffusa rapidamente quando la Rocchini ha condiviso sui suoi canalila diagnosi infausta del suo fedele compagno a quattro zampe: un tumore aggressivo localizzato in prossimità della colonna vertebrale. La soluzione proposta dai veterinari è un intervento chirurgico dal costo considerevole, che si aggira intorno ai 6000 euro.