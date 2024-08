Sapete perché il Pd mi attacca? | Simonetta Matone lezione epica alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Il Pd milo sfido su un terreno che ritiene solo suo. Quello sociale, della protezione di donne e minori. Negli ultimi 10 anni i ministri della Giustizia erano Orlando del Pd, Bonafede e Cartabia tecnico ma non certo vicino al centrodestra. Nulla hanno fatto per le carceri. Nulla hanno fatto per i campi rom". A dirlo in una intervista a Il Giornale l'ex pm del tribunale per i minori e deputato della Lega, intenzionata a risolvere un punto delle norme penali inerente le madri che vengono arrestaterubano; secondo l'articolo 146 del codice penale la pena per loro viene differita se la donna è incinta o ha figli di tre anni. La criminalità rom non è, suo giudizio, un fenomeno caratterizzato "da romanticismo".