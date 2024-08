Saltato Omorodion il Chelsea ‘chiama’ il Napoli | svolta nell’affare Lukaku

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) La mossa che potrebbe sbloccare tutto: ilpunta nuovamente Victor Osimhen dopo l’addio ad. Sembra una trattativa diretta verso un epilogo positivo, ed invece Samunon sarà un giocatore del: la trattativa per portare l’attaccante spagnolo in quel di Londra sarebbe ormai saltata definitivamente, con i blues che adesso stanno valutando diverse soluzioni alterative. Tra queste ce n’è una molto intrigante che potrebbe rappresentare una veraanche per il. Secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito Tv’, ilstarebbe guardando a Victor Osimhen come alternativa concreta ad. Dopo aver cambiato direzione e mollato l’attaccante nigeriano, il club inglese lo avrebbe nuovamente messo nel mirino e sta studiando la proposta da presentare alper sbloccare tutto.