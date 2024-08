Riva e Alessio cuori giallorossi | cantano l’inno di Venditti a Parigi E la Roma condivide il video

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non sono passati di certo inosservati Federicoe Simonenell’ultimo giorno delle Olimpiadi di2024. Poco prima della cerimonia di chiusura infatti, il mezzofondista e il taekwondoka, che sull’ottagono a cinque cerchi ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria 80 kg, hanno intonato a gran vocedelladi Antonello, ripresi dal cellulare di Antonella Palmisano. In breve tempo ilè spopolato sui social, e anche l’account della società giallorossa ha ripostato il, sia nelle storie Instagram che su Twitter. I due sono grandi tifosi dellaha anche militato nelle giovanili del club prima di scegliere l’atletica, ed è abbonato in Curva Sud.