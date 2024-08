Porta Capuana | evade dai domiciliari La Polizia di Stato trae in arresto un 41enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli genti hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo Napoli, 10 agosto 2024. Nello scorso pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vicoletto Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando la ragione del tentativo di fuga. L’uomo, 61enne napoletano, era sottoposto alla misura degli arrestiper reati contro il patrimonio; pertanto, ètratto inper evasione. Comunicato stampa Questura di Napoli L'articolodai. Ladiinunproviene da Punto! - Il web magazine.