Poesie d’amore e revival d’estate

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tre serate di "Artinscena" per tre protagonisti amatissimi. Domani sera a Roccamalatina di Guiglia, la simpatia di Duilio Pizzocchi con la sua "Vernice fresca": come al "Costipanzo show", una carrellata di esilaranti personaggi, dall’imbianchino ferrarese all’astrologa e chiromante. Mercoledì 14 a Lama Mocogno, Fabio Testi (nella foto) in un "Concertoin versi":di Garcia Lorca, Neruda, Pavese, sottolineate dal flautista Stefano Maffizzoni e dal chitarrista Andrea Candeli. Poi sabato 17 al teatro Belvedere di Sestola, ecco Vito in un "" dei fantastici anni ‘70 e ‘80: storie vere e inventate, tipi e ricordi dell’estate di tanti anni fa, accompagnati dalle musiche di Andrea Candeli, Aldo Maria Zangheri e Matteo Salerno.