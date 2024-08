Personalità stile e irriverenza | le muse di Karl Lagerfeld

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 12 agosto 2024) Life&People.it Per uno stilista che ha fatto dell’indipendenza creativa la propria cifra stilistica e la personale filosofia di vita non è così scontato essere prescelta come musa di riferimento. Non conta solo la bellezza, il portamento, il fascino. Al kaiser della moda piacevano corpi da passerella connotati diaudace, individualità solida, carattere irriverente: ledierano prima di tutto donne forti che si sono conquistate un proprio spazio sui rotocalchi e nel fashion system dell’epoca. Scegliendole come ispiratrici, il creativo tedesco le ha di fatto catapultate nell’iperuranio delle top model e delle star anni ’80 e ’90 per ammantarle di immortalità.