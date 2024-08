Parigi 2024 volley Manfredi | Velasco spero resti De Giorgi confermato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il presidente della Fipav, Giuseppe, auspica che l’artefice dell’oro olimpico dell’Italfemminileal suo posto fino a Los Angeles 2028: “? Ha bisogno di riposo come me, per una settimana che nessuno ci chiami. Con Julio, per scelta comune, abbiamo un contratto ancora per il prossimo anno perché c’è il Mondiale, però parliamone: starà a lui capire se ha voglia di continuare,di sì”, spiega a Sky Sport24 il numero uno della Feder. Nessun problema, invece, per Ferdinando De, che resterà ct della maschile fino al 2028: “Fefè èfino alle prossime Olimpiadi. Il quarto posto degli azzurri? C’è amarezza quando non si realizza un sogno, ma è la prima volta che l’Italia ha portato le due nazionali tra le prime quattro ai Giochi. Lungi dal pensare a processi, qualcosina non è andata bene e ci penserà Fefè a fare i giusti correttivi.