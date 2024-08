Napoli centinaia di Oss verso licenziamento | Noi in prima linea col Covid non lo meritiamo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiPer 15 anni hanno garantito una serie di servizi all’Asl1, negli ospedali, nelle Rsa e nelle strutture psichiatriche. Ma nel giro di un mese, per 120 operatori socio sanitari può scattare il. Le lettere di preavviso sono arrivate, con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per alcuni portano la data del 16 agosto, per altri del 16 settembre. E non è finita. Nella stessa situazione circa altri 150 colleghi, per i quali ancora non è stato sancito il provvedimento. Il malessere tra gli operatori scaturisce non solo dal rischio di finire in mezzo a una strada. Ma anche dalle esperienze vissute, in tanti anni. Su tutte il, quando erano in. E molti sono stati anche contagiati. Per svariati lustri, sono stati indispensabili all’Asl1. L’azienda non poteva assumere queste figure, a causa del piano di rientro.