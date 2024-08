Ladispoli vertice con le Forze dell’ordine per un Ferragosto in sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 15 agosto 2024 -“Vogliamo regalare auna notte diall’insegna del divertimento senza, ovviamente, dimenticare il rispetto della città, delle sue spiagge e con una grande novità per chi vorrà passarlo in riva al mare”. Con queste parole il consigliere delegato al demanio, Pierpaolo Perretta, ha annunciato che si è svolto un incontro con tutte lepresenti in città per pianificare il presidio del territorio in vista dei festeggiamenti di