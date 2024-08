Inflazione da record a Macerata Qui la vita costa 443 euro in più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) C’è qualcosa di strano. Che cosa non è facile dirlo, ma c‘è. I dati diffusi dall’Unione nazionale consumatori sull’indice didel mese di luglio, riferiti alle città monitorate dall’Istat, confermanocome una tra le città dove il carocorre più veloce. L’indice di, infatti, è al + 2,2 per cento, e si traduce in un rincaro annuo per famiglia media di 443, un valore che collocaal nono posto in Italia. Essere nella top ten, in questo caso, non è certo positivo. Lo è ancor meno se si considera che l’diè doppia rispetto alla media delle Marche che, come regione, registra invece un rialzo dei prezzi modesto (+1,1 per cento), trascinato al ribasso da Ancona, dove l’si ferma a + 0,5 per cento, con un rincaro annuo di 109, e Ascoli Piceno, con un + 0,7 per cento che si traduce in un rincaro annuo di 141