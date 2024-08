Il sorteggio di Ferragosto Vernissage Grif il favorito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nel corso del convegno di sabato si è svolto ildei numeri di partenza dei diciotto cavalli al via nel 72° Gp Città di Montecatini, in programma come da tradizione giovedì 15 agosto. I numeri assegnati non hanno semplificato la disamina anzi, soprattutto nella prima heat la situazione è piuttosto confusa perché non c’è un cavallo nettamente superiore agli altri. Dolce Viky che contrariamente a quanto si possa pensare è un maschio, con il numero tre ha grandi possibilità di accedere alla finale, ricordiamo che passano i prima quattro di ciascuna batteria più il quinto con il miglior tempo. Una formula che fa tenere alta la tensione di una giornata assolutamente speciale non solo per Montecatini, ma per tutto il movimento italiano. Sulla pista ha già vinto lo scorso anno il Gp Nello Bellei quindi nessun problema sull’anello termale.