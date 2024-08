Il mistero dell' intervento di Sinner | perché Jannik ha detto no il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) È il momento più difficile'anno per, caduto a Montreal nell'Open di Canada contro il russo Andrey Rublev. E intanto le malevoli sono tornate a colpirlo per la sua assenza dalle Olimpiadi. ‘Colpa''esempio di Gianmarco Tamberi, che ha gareggiato nella finale di salto in alto nonostante la colica renale che lo ha colpito sia pochi giorni prima del suo arrivo a Parigi, sia venerdì scorso. Alla fine, Gimbo è finito lontano dal podio ma ha ricevuto comunque attestati di stima, quelli che invece sono mancati a, criticato per il suo forfait dalle Olimpiadi a tre giorni dalla manifestazione. E come se non bastasse, durante il match con Rublev,ha patito il problema all'anca subito a Montecarlo nel matche semifinali contro Tsitsipas.